Як пише Politeka.net, Володимир Дантес – відомий український артист. Зірка вже більше 10 років був у стосунках з Надією Дорофєєвою. Пара дружила з сім'єю Кацуріних - Мішею і Дашею. Також вони вирішили розлучитися, після чого Міша і Надя засвітилися в Барселоні. А через деякий час Дорофєєва оголосила, що разом з Кацуріним.

Дантес вирішив не відставати і тепер часто проводить час з Дашею. Володимир неодноразово показував, як він ходить з Кацуріною по Києву, а також зворушливо проводжав її до поїзда.

І цього разу Дантес поділився фотографією свого сніданку. Як з'ясувалося, Володимир вирішив провести ранкову трапезу з Дашею.

"Мій сніданок", - написав Володимир, показуючи свою тарілку.

"Сніданок Даші Кацуріної", — показав Дантес, демонструючи чотири страви.

Нагадаємо, Дантес і Барський на своїх перших кастингах розтопили серця українців

А Politeka написала , що Дантес після розриву з Дорофєєвою заспівав дивовижну пісню про кохання, кліп

Politeka також повідомила , що Дорофєєва, яка поїхала до Кацуріна, зворушливо звернулася до колишнього чоловіка Дантеса.



