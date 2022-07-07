Аліна Гросу приміряла образ, що зачаровує, з нагоди Івана Купала.

Популярна співачка поділилася атмосферними фото у своєму Інстаграмі, повідомляє Politeka.net .

З нагоди Івана Купала Гросу вирішила приміряти ефектний образ із народними мотивами. Співачка позувала на камеру у розкішній сукні. Його верхня частина була виконана у вигляді вишиванки, а ось низ являв собою пишну і повітряну спідницю яскравого блакитного відтінку.

Окрему увагу приковували аксесуари співачки. На її шиї красувалися ряди намист в тон спідниці. А на голові у Гросу можна було побачити розкішний вінок із великих різнокольорових квітів.

На знімках Гросу позувала біля річки. На частині знімків співачка лежала в човні, а на інших сиділа на причалі з дітьми.

«Друзі, зі святом Івана Купала вас! Нехай кожен самотній цього дня знайде своє кохання», - підписала знімки Гросу.

Її шанувальники відразу відреагували.

«Красотища дякую за таку фотосесію», «Дякую щиро взаємно! Будьте щасливі зі своїм коханим Романом!», «Феєрично!», «Дуже красивий образ та поєднання квітів!», - пишуть люди.

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