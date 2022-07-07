Популярная певица поделилась атмосферными фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

По случаю Ивана Купала Гросу решила примерить эффектный образ с народными мотивами. Певица позировала на камеру в роскошном платье. Его верхняя часть была выполнена в виде вышиванки, а вот низ представлял из себя пышную и воздушную юбку яркого лазурного оттенка.

Отдельное внимание приковывали к себе аксессуары певицы. На ее шее красовались ряды бус в тон юбке. А на голове у Гросу можно было увидеть роскошный венок из крупных разноцветных цветов.

На снимках Гросу позировала у реки. На части снимков певица томно лежала в лодке, а на других сидела на причале с детьми.

«Друзья, с праздником Ивана Купала вас! Пусть каждый одинокий в этот день найдет свою любовь», - подписала снимки Гросу.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Красотища спасибо за такую фотосесию», «Спасибо искренне взаимно! Будьте счастливы со своим любимым Романом!», «Феерично!», «Очень красивый образ и сочетание цветов!», - пишут люди.

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