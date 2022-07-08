Йому виповнилося 49 років. Співачка Наталія Могилевська на своїй сторінці в Instagram вирішила привітати головнокомандувача, але припустилася показової помилки.
Могилевська, яка раніше дуже активно підтримувала Віктора Януковича, очевидно, за звичкою назвала Залужного Віктором Федоровичем, а не Валерієм.
"Віктор Федорович у мирному житті люблячий чоловік і батько двох доньок. Має чотири освіти, володіє кількома мовами і захоплюється театром", — написала Могилевська.
Наталія також показала підбірку світлин головнокомандувача, зокрема й на яких він ще зовсім молодий, а також позує з дружиною.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Не подавав ознак життя: з'явилися кадри з місця замаху на екс-прем'єра Японії
"Дорогі люди…": Могилевська зі сльозами на очах звернулася до українців, відео
Буряти несподівано почали прозрівати, навіщо їх послали до України: "Не хочу бути окупантом"
Херсон буде звільнений: ЗСУ готують умови для наступу, завдано точних ударів по ворогові
"Сьогодні він «Залізний генерал»! Людина, завдяки якій, ми маємо віру в майбутнє і точно знаємо, що Перемога за нами! Будьте щасливий і здоровий, пане Генерале! А сили Вашого духу і мужності, вистачає на всю нашу Україну!", — звернулася далі артистка до Залужного.
Могилевська поспішила виправити пост, але українці в коментарях вже встигли здивуватися: "Який Віктор Федорович?🤨".
Нагадаємо, Наталія Могилевська зі сльозами на очах звернулася до українців.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук стривожила своїм станом.
Також Politeka писала, що Лобода заявила, що їде в тур Європою і нарвалася на критику українців.