Йому виповнилося 49 років. Співачка Наталія Могилевська на своїй сторінці в Instagram вирішила привітати головнокомандувача, але припустилася показової помилки.

Могилевська, яка раніше дуже активно підтримувала Віктора Януковича, очевидно, за звичкою назвала Залужного Віктором Федоровичем, а не Валерієм.

"Віктор Федорович у мирному житті люблячий чоловік і батько двох доньок. Має чотири освіти, володіє кількома мовами і захоплюється театром", — написала Могилевська.

Наталія також показала підбірку світлин головнокомандувача, зокрема й на яких він ще зовсім молодий, а також позує з дружиною.

"Сьогодні він «Залізний генерал»! Людина, завдяки якій, ми маємо віру в майбутнє і точно знаємо, що Перемога за нами! Будьте щасливий і здоровий, пане Генерале! А сили Вашого духу і мужності, вистачає на всю нашу Україну!", — звернулася далі артистка до Залужного.

Могилевська поспішила виправити пост, але українці в коментарях вже встигли здивуватися: "Який Віктор Федорович?🤨".

Нагадаємо, Наталія Могилевська зі сльозами на очах звернулася до українців.

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