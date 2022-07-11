Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зараз Ірина перебуває у Європі, рятуючись від жахів війни. Не забуває Сопонару і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу поділилася чорно-білим знімком із матір'ю. Сім'я сиділа у закладі за столиком, коли їх сфотографували.

"Ірина та Мамочка очима Яни", - написала Сопонару під фотографією.

Фани одразу почали лайкати та коментувати знімок:

"Ірочка так на маму схожа, здоров'я вам, удачі, терпіння", "Мати та її прекрасна дочка красуня чарівна дуже добре дивитися!", "Мої дівчатка".

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