Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зараз Ірина перебуває у Європі, рятуючись від жахів війни. Не забуває Сопонару і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу поділилася чорно-білим знімком із матір'ю. Сім'я сиділа у закладі за столиком, коли їх сфотографували.
"Ірина та Мамочка очима Яни", - написала Сопонару під фотографією.
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Фани одразу почали лайкати та коментувати знімок:
"Ірочка так на маму схожа, здоров'я вам, удачі, терпіння", "Мати та її прекрасна дочка красуня чарівна дуже добре дивитися!", "Мої дівчатка".
Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару в крихітних шортиках вразила не лише ніжками.
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