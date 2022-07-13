Як повідомляє Politeka.net, кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, неодноразово зізнавався, що спорт — частина його життя, але так було не завжди. За словами ресторатора, він почав регулярно займатися спортом близько шести років тому.
На своїй сторінці в Інстаграм шеф-кухар показав свої тренування у спортивному залі.
У свої нинішні 50 років Ектор виглядає набагато міцнішим і стрункішим, ніж у молодшому віці. Зараз Ектор регулярно тренується у спортзалі та підтримує хорошу форму. Якщо він знаходиться у Києві, то намагається не пропускати ранкові тренування. При цьому щоразу вони різноманітні.
"Тренуйтеся, щоб бути кращим, ніж учора", - закликав Ектор Хіменес-Браво користувачів мережі.
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Крім того, шеф-кухар намагається дотримуватися правильного та раціонального харчування, а також ніколи не пропускає сніданок.
Зазначимо, що під час повномасштабної війни в Україні Ектор Хіменес-Браво пройшов курс військової підготовки та навчається стрільбі.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував ефектне тренування у спортзалі.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.