З медовиком усе просто: побачив, приготував та з'їв.

Як повідомляє Politeka.net, український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів рецепт одного з найсмачніших, найлегших і дуже ароматних десертів, який люблять усі – це торт "Медовик". За словами кулінара, влітку цей десерт можна приготувати по-новому, додавши ягід.

"Тут нічого говорити, бо це медовик. А з медовиком все просто: побачив, приготував і з'їв. І ні, купити не проканає. Бо коли ви готуєте медовик, то ніби робите світ навколо себе добрішим. Я туди ще смородини додав і вийшло круто. Ви теж так можете", - зазначив Євген Клопотенко.

Для коржів:

борошно – 450 г

мед – 3 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

вершкове масло – 100 г

яйця – 2 шт.

сіль - 1/3 ч. л.

сода - 1 ч. л.

Для крему:

сметана - 700 г

вершки - 200 мл

цукрова пудра – 150 г

смородина – 100 г

Спосіб приготування:

1. Крем для торта: поверніть марлю в 2 шари і викладіть зверху на друшляк. Знизу підставте миску. Викладіть в друшляк з марлею сметану і так залиште на 4-6 годин, щоб позбавитися зайвої рідини.

2. Збийте яйця із сіллю та содою.

3. На парову лазню встановіть миску і викладіть мед, додайте сіль, вершкове масло, цукор і перемішуйте, доки масло не розтане і суміш не стане однорідною.

4. Додайте в миску на паровій бані яєчну суміш, перемішайте віником, щоб з'явилася невелика піна. Помішуйте суміш на паровій бані протягом 5 хвилин.

5. Зніміть миску з парової лазні та всипте борошно, перемішайте та замісіть тісто до однорідності. Готове тісто накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 1,5 години.

6. Розділіть тісто на 8 однакових частин. Кожну частину розкотіть у тонкий пласт завтовшки близько 2 мм. За допомогою спеціальної форми виріжте із тіста прямокутники.

7. Перекладіть на лист і випікайте по 6-7 хвилин кожен корж при 180 С.

8. Крем: вилийте в миску вершки і збийте до утворення стійких піків, а в іншу миску викладіть з марлі сметану і збийте її зі 150 г цукрової пудри.

9. Форму, на якій ви формуватимете торт, змастіть трохи кремом і зверху викладете перший корж, зверху також його змастіть. І далі викладайте коржі один на одного, змащуючи кожен шар кремом зі сметани та вершків. Також потрібно змастити торт з боків та останній корж зверху. Зверху прикрасьте смородиною.

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