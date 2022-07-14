Він зазначив, що війна впливає на емоційний стан будь-якої людини, і на нього теж вплинула.

Як повідомляє Politeka.net, кулінар і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво повідомив, що з ним сталася неприємність на кухні. Такого із шеф-кухарем не було вже 22 роки. Подробицями він поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

Ектор з'явився у кадрі з порізаними пальцями, замотаними в бинти.

"Не повірите, як це трапилося. Я порізався на кухні. Зі мною таке вперше за 22 роки. А все чому? Я завжди говорю, що на кухні треба готувати з гарним настроєм. А в мене вчора був не дуже хороший. Ось чому таке сталося" – зізнався Ектор Хіменес-Браво.

Він зазначив, що війна впливає на емоційний стан будь-якої людини. Тому важливо завжди бути в піднесеному настрої і не втрачати сили духу.

Варто зазначити, що Ектор Хіменес-Браво народився у Колумбії. 2011 року продюсери каналу СТБ запросили колумбійського шеф-кухаря зайняти місце судді на проекті "МайстерШеф".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував ефектне тренування у спортзалі.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.