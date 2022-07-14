Як повідомляє Politeka.net , у додатку "Дія" до 21 липня триває опитування "Як бути з гербом СРСР на щиті Батьківщини-Матері у Києві". Українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик в Інстаграм також поцікавилася у своїх передплатників думки щодо цього.

"Голосуванням у "Дія" навіяно. Ви як думаєте – якою має бути доля щита Батьківщини Матері? Залишити як є? На щит тризуб? Зняти щит взагалі? Або переплавити саму матір)? Робимо власне голосування!" - запитала у своєму пості Лілія Ребрик.

Відомий український телеведучий Григорій Решетник поспішив запропонувати свій варіант. Він запропонував напис на щиті: "Я тебе породив, я тебе й уб'ю" чи "Раша Гудбай".

Чимало українців проголосували за "тризуб". Щоправда, знайшлося багато тих, хто вважає цей час непридатним для таких змін - адже спочатку треба перемогти та витравити росіян з України.

Варто зазначити, що Лілія Ребрик кар'єру на телебаченні розпочала у 2006 році, ставши ведучою прогнозу погоди на СТБ. З 2017 року Ребрик є ведучою вранішнього шоу на каналі "Україна" під назвою "Ранок з Україною".

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