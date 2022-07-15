Як повідомляє Politeka.net , кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, з перших днів вторгнення підтримує Україну та займається благодійністю. У своєму Інстаграм він присвятив пост нашій реальності з ракетами, що летять по всій Україні, і захопився силою духу українців.

Він зазначив, що ми живемо одночасно у двох різних світах: ночі здаються вічними, а небо огортає дим; ранок починається з вибухів та тремтячої стелі, а вечора – у сирих бомбосховищах. Люди сплять у коридорах та ліжко здається небезпечним місцем.

"Нам говорили "треба жити" і ми почали жити. Почали відбудовувати мости, заклади, будинки. Почали пити каву і ходити на роботу, зустрічатися з друзями і просто жити. Але наше життя розірване на два світи. Світ смертей, крові та болю світ, де треба жити – де ми ходимо вулицями та радіємо кожному дню", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво впевнений, що не може давати слабину і повинен надихати людей жити далі. Давати мотивацію піти до зали чи випити каву з друзями.

"Те, що ти можеш сьогодні піднятися з ліжка та піти на роботу – це сила. Можливість усміхатися, коли болить – це сила. З 24.02 у світі немає найсильніших людей, ніжукраїнців. Ми переможемо, я вірю в це", - додав він.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував ефектне тренування у спортзалі.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.