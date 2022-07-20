Як повідомляє Politeka.net , кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зізнався, хто насправді його обраниця. Зокрема, чоловік нарешті показав свою кохану, яку приховував усі ці місяці.
Свою нову кохану Ектор Хіменес-Браво вперше показав не приховуючи обличчя – шеф-кухар та тендітна брюнетка позували разом на ліжку банних халатів.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кілька розділили кілометри.
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У мережі відповідають: «Давно хотіла побачити вашу кохану🔥 щастя Вам ❤️ Все буде Україна...; Давно хотіла побачити вашу кохану🔥 щастя Вам ❤️ Все буде Україна...; Це не Христина Соловій 😮; Красива пара 😍 І собачки класні 😍 Бажаю Вам сімейного щастя☺; Дві половинки одного цілого 👏 Треба трохи почекати 🙂 Перемога не за горами! Все буде 💙».
Раніше Ектор зізнався, що переглянув випуск одного українського блогера про новини Росії. Після перегляду він не знав сміятися чи плакати.
"Новини оркостану - як окремий вид комедії... Зниження цін - це дуже погано, а відсутність вибору - це дуже добре. Я не жартую - це реально їхні новини", - зазначив кухар.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував ефектне тренування у спортзалі.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.