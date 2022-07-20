Как сообщает Politeka.net, кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво признался, кто на самом деле его избранница. В частности, мужчина наконец-то показал свою возлюбленную, которую скрывал все эти месяцы.

Свою новую возлюбленную Эктор Хименес-Браво впервые показал не скрывая лица – шеф-повар и хрупкая брюнетка позировали вместе на постели банных халатах.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пару разделили километры.

«Скучаю по нашим семейным вечерам 💔» - пишет Эктор.

В сети отвечают: «Давно хотела увидеть вашу любимую🔥 счастье Вам❤️ Все будет Украина...; Давно хотела увидеть вашу любимую🔥 счастье Вам❤️ Все будет Украина...; Это не Кристина Соловий😮; Красивая пара😍 И собачки классные😍 Желаю Вам семейного счастья☺; Две половинки одного целого👏Надо немного подождать🙂 Победа не за горами! Все будет 💙».

Ранее Эктор признался, что посмотрел выпуск одного украинского блоггера об новостях россии. После просмотра он не знал смеяться или плакать.

"Новости оркостана – как отдельный вид комедии... Снижение цен – это очень плохо, а отсутствие выбора – это очень хорошо. Я не шучу – это реально их новости", - отметил повар.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил эффектную тренировку в спортзале.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.