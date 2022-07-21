20-річна модель Соня Євдокименко живе, навчається та будує модельну кар'єру у Нью-Йорку. Дівчина має мікроблог в Інстаграм, за яким стежать близько 163 тисячі підписників. Тому онука Софії Михайлівни завжди намагається порадувати їх яскравими публікаціями.

Але цього разу, крім гарної фотографії, вона попросила поради у своїх шанувальників.

Соня опублікувала домашнє фото, де сидить на дивані біля вікна та захоплено читає книгу. На моделі білий халат злегка спущений із плечей. Внучка Ротару не забула похвалитися стрункими ногами.

«Порадьте щось нове для читання. Поділіться найулюбленішим», - попросила Соня Євдакименко у своїх фанатів.

Треба сказати, що на відміну від своєї знаменитої бабусі, яка вважає за краще не коментувати війну в Україні, Софія у себе в акаунті активно публікує корисну інформацію про те, як можна допомогти українським жінкам під час війни. Дівчина залишає посилання на психологічну допомогу, а також розміщує юридичні матеріали.

Нагадаємо, Дружині Решетника дорікнули за веселощі під час війни, вона відповіла: "Не треба всіх рівняти під себе".

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