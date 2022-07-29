Ця звістка приголомшила його друзів, бойових побратимів та мільйони українців, які знали та любили його пісні, написані зокрема для Kozak System

Гліб Бабич воював із початку російсько-української війни, повідомив волонтер Юрій Бірюков.

"Люблю твій талант і розум, винахідливість і бурчання, працьовитість і лінь. Люблю твою наполегливість змусити мене слухати твої пісні, які я не сприймаю, і слухаю і визнаю талант... Люблю твою нудність, за допомогою якої ти змушував мене "хоботити" твоїй бригаді всяке. Правильно, адже твій позивний "Лінивий" - тобі треба було крутити мене. Ти вмів. Обожнюю твої проекти, які тепер будуть пам'яттю про тебе. "Локи"... Ти так хотів довести цей проект до пуття і не встиг. Тільки не надумайте писати: "Герої не вмирають", дуже прошу. Хоча… Так. Герої не вмирають. Вони, блін, гинуть. І ти загинув", - написав Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

Політолог Андрій Смолій назвав загибель Гліба Бабича однією із найсумніших звісток.

«Багато з вас знали Гліба, бачили в ефірах, підписані на його сторінки, знаєте особисто. Відверто, одна з найсумніших звісток. Будьте прокляті окупанти та терористи", - написав Смолій.

Бабич очолював волонтерську ініціативу "Res_Publica. Брати зі зброї", служив у 10-й гірничо-штурмовій бригаді.

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"Гліб Бабич – воїн та поет. Любив Україну найбільше. "Не вмирай за неї – убий за неї!", – це теж його слова. Десятки знищених орків, загалом – шість років на фронті, п'ять ротацій. Здавалося б, береженого і Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, як грім - ясне небо", - написав на своїй сторінці у Facebook п'ятий президент України Петро Порошенко.

Остання композиція Гліба Бабіча для Kozak System називається "Мольфар". Це пісня-реквієм за загиблими українськими воїнами.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель 28-річного військового льотчика Героя України Олександра Кукурби.

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Крім того, Politeka.net писала про загибель у ДТП родини військового.