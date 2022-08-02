Популярний український актор Тарас Цимбалюк, який полюбився українським глядачам у серіалах "Кріпосна", "Кава з кардамоном" та інших, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артист виклав незвичайне фото, а у підписі до нього розповів про долю українських фільмів та серіалів.

На новій фотографії Тарас постав у строгому вбранні, мабуть, тут він зображений в образі свого персонажа одного із серіалів. На ньому чорний костюм і темне коричневе пальто, з серйозним обличчям дивиться в камеру.

У підписі до публікації Цимбалюк розповів, як йому одного разу написав фанат серіалу "Кава з кардамоном" та змусив задуматися.

"Отримав повідомлення від фаната серіалу "Кава з кардамоном", де прозвучала приблизно така думка: "українські фільми та серіали раніше були приємною "екзотикою", які нам – українцям видавали дозовано". Дожили, подумав я… але ж це правда, від якої нікуди не подітися. Це наслідки подвійних стандартів, які мали зникнути давно. Або хоча б у 2014 році. Сподіваюся, зникнуть після нашої перемоги!", - розповів актор.

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