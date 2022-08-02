Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк, который полюбился украинским зрителям в сериалах "Крепостная", "Кофе с кардамоном" и других, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычное фото, а в подписи к нему рассказал о судьбе украинских фильмов и сериалов.

На новой фотографии Тарас предстал в строгом наряде, видимо, здесь он запечатлен в образе своего персонажа одного из сериалов. На нем черный костюм и темное коричневое пальто, он с серьезным лицом смотрит в камеру.

В подписи к публикации Цымбалюк рассказал, как ему однажды написал фанат сериала "Кофе с кардамоном" и заставил задуматься.

"Получил сообщение от фаната сериала "Кофе с кардамоном", где прозвучало примерно такое мнение: "украинские фильмы и сериалы раньше были приятной "экзотикой", которые нам – украинцам выдавали дозированно". Дожили, подумал я… но ведь это правда, от которой никуда не деться. Это последствия двойных стандартов, которые должны были исчезнуть давно. Или хотя бы в 2014 году. Надеюсь, исчезнут после нашей победы!", - рассказал актер.

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