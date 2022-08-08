Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала щасливе возз'єднання із сім'єю, а також розповіла про страхи своїх дітей

Як пише Politeka.net , відома українська телеведуча Лілія Ребрик перебуває у постійному контакті з шанувальниками і робить це переважно за допомогою соціальних мереж. Зірка радує новими фото та відео, розповідаючи, що цікавого відбувається у її житті.

На цей раз Лілія Ребрик вирішила поговорити про свою родину.

На своїй сторінці в Інстаграм телеведуча показала щасливе фото, на якому позує зі своїми доньками та чоловіком Андрієм Диким.

Як розповіла Лілія, під час війни вона із чоловіком працюють у Києві, а дітей відвезли до батьків до Чернівців. Тож доводиться жити на два міста.

«Щоразу, коли ми їдемо, Поліна запитує: «А вас там не вб'ють?» 😢 Серце щоразу розривається від таких питань. Так хочу, щоби діти замовляли собі подарунки з поїздок батьків, а не жили в страху. Щоб були як за кам'яною стіною, а не з усвідомленням небезпеки. Щоб мріяли про єдинороги, лего та яскраві барви, а не про те, коли настане світ. Як хочеться, щоб усі наші діти були живі! », – зазначила телеведуча.

Українці підтримали її у коментарях.

"Дика сімейка 🥹❤️🫶 Зовсім скоро все закінчиться! Буде мирне небо 🙏🏻 буде мирне життя! Все обов'язково буде добре 💙💛",

"Так цікаво Діана на тата схожа, а Поля - на матусю! Красиві дівчатка! Нехай ростуть здорові та щасливі!!!", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик показала ще одного члена сім'ї, фото .

Як повідомляла Politeka, Ребрик підтримала Зеленську, яку нещадно захейтували.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик із чоловіком та дочкою показали, як насолоджувалася відпочинком у Криму.