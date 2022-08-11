На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як законсервувати помідори з кетчупом чилі.

"Я тут знов за основу беру цей ваш народний рецепт маринаду з кетчупом чилі. Тепер не тільки огірки та кабачки, а от і помідори так закриємо. Якщо ви і тут напишете, що вже овердофіга років робите це, то я піду на пенсію. Жартую. Насправді, мені приємно, що не тільки я вас вчу, а і ви мене. Такий собі взаємообмін енергіями та знаннями", — пише Клопотенко.

До рецепту Євген, як завжди, додав свою маленьку деталь: огірки у нього були з імбиром, кабачки — з насінням фенхелю, а томати — з насінням кропу.

Щоб закрити одну банку у 750мл, потрібно на 300мл води додати 1ч.л. солі, 2ст.л. цукру, 1,5 ст.л. кетчупу чилі.

"Прокип‘ятіть, вимкніть і додайте 2 ст.л. оцту. У стерилізовану банку (тримаєте 20 хвилин у духовці при температурі 180 градусів) складаєте листя смородини, парасольку кропу, томати (450г, такі, що маленькі та милі), гвоздику, горошину духмяного перцю, декілька горошин чорного перцю, 1 ч.л. насіння кропу, заливаєте маринадом і тримаєте банку без кришки в окропі 10-15 хвилин", — пояснює зірка "Майстер Шеф".

Також Клопотенко нагадав, що окремо потрібно простерилізувати кришку.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.