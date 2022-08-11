Відомий кулінар та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська вирішила обложити тих українців, які виїхавши до Європи, почали її критикувати за поганий сервіс.

Так, зовсім нещодавно на сторінці української блогерші та дружини "Холостяка-9" Микити Добриніна Дарії Квіткової з'явився довгий пост.

Блогерша, пробувши якийсь час у європейських країнах, заявила, що в Україні жити набагато краще. Квіткова стверджує, що в нас є набагато кращий сервіс у багатьох сферах, і взагалі Україні на кілька кроків попереду.

У свою чергу, відома кулінарка Ольга Мартиновська, яка після війни поїхала до Чехії, де працює в столичному ресторані, жорстко обложила українку, попросивши її не заганятися.

У своєму посту, опублікованому в Інстаграм, Мартиновська вказала, чому думка блогерки Квіткової про Європу виявилася помилковою.

«Я людина яка з 20 років (а це вже 12 років) жила між Європою (Євросоюзом) та Україною. Прекрасно знаю всі переваги та недоліки, бюрократію та корупцію, болі та радості обох сторін. Я народилася і до 18 років жила в селі з населенням у 600 чоловік та 80 штук великої рогатої худоби у стаді нашого населеного пункту. Працювала в мішленівських ресторанах, жила в luxury жк у Києві та їжджу на BMW із салону. Саме тому зараз прошу – не заганяйтеся», - закликала Мартиновська.

Суддя кулінарного шоу, виходячи з власного досвіду, зазначила, що добре жилося тим в Україні, хто належить до сегменту «середній +».

«Тому що мала косметолога двічі на тиждень, масажиста тричі на тиждень, особистого тренера, дієтолога, психолога, перукаря, вейк серф 100$ за півгодини, маніки та педики на кшталт «ало, треба терміново, вже зараз, буду за півгодини…». І, звичайно, тепер такі самі, потрапивши в європейські країни, почуваються нікчемно і без належного сервісу», - продовжила Ольга.

Мартиновська навела приклад іноземців, які приїхавши в Україну, з великою ймовірністю не з першого разу відшукали б гарний ресторан, салон краси і навіть не потрапили б до лікаря.

«Давайте це зрозуміємо, приймемо і не засуджуватимемо інших за те, що десь не так. Кожна господиня має свої порядки і мені здається добре їх поважати або хоча б приймати як є. «Звичайного» переселенця приймають, стелять, годують, дитина йде до школи, лікар приймає… Ми не знаємо, як ми б прийняли біженців з Ірану чи Сирії. Діти та дорослі, яких виліковують від раку, ставлять протези та багато іншого… будь ласка, не знецінюйте! Так, я щиро бажаю, щоб вони нам дали більше зброї, щоб не казали, що втомилися від нашої війни, бо вона не тільки наша!!! Україна захищає всю Європу, світ! Хочу, щоби не ображалися на нас! До останнього – залишайся ЛЮДЬМИ, щирими, добрими, розуміючими, люблячими, справжніми, компромісними! Тільки ор * ів не перестаємо знищувати !!! 💙 Амін 🙏 », - написала суддя «Майстер Шеф».

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