Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський, який здобув перемогу в одинадцятому сезоні "Голосу країни" у команді Наді Дорофєєвої, випустив нову патріотично-мотиваційну пісню під назвою "ЗСУ" на підтримку українських військових. Лазановський створив трек "ЗСУ" у колаборації з акордеоністом-віртуозом DIRESH.

Фрагментом кліпу він поділився на своїй сторінці Інстаграм.

«Читайте Шевченка та слухайте Лазановського 😅💪🏻 Ми вам поганого не порадимо 😉 Хто ще не бачив повне відео, то гоуууу на YouTubeчик 😅 Ми з @diresh_music, чекаємо ваших коментарів, лайки та розповсюдження », - написав.

Через кілька годин переможець "Голосу країни" записав кілька "історій", в яких повідомив про атаку російських ботів після виходу нового треку.

"Ну що почалася атака ботів. Перегляди сторінок дуже малі. Ріднусіки, все у ваших руках. Я мовчати точно не буду", - написав артист.

Українці підтримали Сергія у коментарях.

"Яка класна пісня, вона про кохання",

"Дуже красива пісня 😍😍😍 Слава Україні ВСУ ви найкращі 💙💛",

"Крутяк, так тримати", - пишуть у мережі.

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