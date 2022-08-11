Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський, який здобув перемогу в одинадцятому сезоні "Голосу країни" у команді Наді Дорофєєвої, випустив нову патріотично-мотиваційну пісню під назвою "ЗСУ" на підтримку українських військових. Лазановський створив трек "ЗСУ" у колаборації з акордеоністом-віртуозом DIRESH.
Фрагментом кліпу він поділився на своїй сторінці Інстаграм.
«Читайте Шевченка та слухайте Лазановського 😅💪🏻 Ми вам поганого не порадимо 😉 Хто ще не бачив повне відео, то гоуууу на YouTubeчик 😅 Ми з @diresh_music, чекаємо ваших коментарів, лайки та розповсюдження », - написав.
Через кілька годин переможець "Голосу країни" записав кілька "історій", в яких повідомив про атаку російських ботів після виходу нового треку.
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"Ну що почалася атака ботів. Перегляди сторінок дуже малі. Ріднусіки, все у ваших руках. Я мовчати точно не буду", - написав артист.
Українці підтримали Сергія у коментарях.
"Яка класна пісня, вона про кохання",
"Дуже красива пісня 😍😍😍 Слава Україні ВСУ ви найкращі 💙💛",
"Крутяк, так тримати", - пишуть у мережі.
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