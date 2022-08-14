Так, в Інстаграм-сторінці народного артиста України Олександра Пономарьова з'явилося цікаве відео, яке не залишило нікого байдужим.

Після того, як співаки випустили патріотичну пісню "Україна переможе", вони тепер часто виступають разом. Але на цей раз до артистів приєдналася відома українська співачка та учасниця шоу «Холостячка-2» Злата Огневич.

На видео показано, как на сцене Пономарев со своим коллегой Дзидзьо репетируют слова уже полюбившейся песни:«Горить-палає техника ворожа, рідна Україна переможе»

У фіналі композиції з'явилася Огневич, яка високим голосом заспівала відомі слова.

Українці у захваті від побаченого.

"Ой. Ммм. Вау. Приємно бачити Вас Олександрі на вашій репетиції. Вау Гарний прекрасний Наш Ви, Соловей. Тримайтеся там, оберігаючи себе. Позитивного красивого дня і вечора ласкавого Вам, Олександр", "Розкішні голоси 🔥💪", "Кінцівка- супер!!!", "Круті голоси 👏🔥🔥Україна переможе‼️‼️‼️", "Круто вийшло", "Молодці!!! Наші хлопці найкращі у світі", "Дівчина добре завершила 😂", "Тут зірки зійшлися! І пісня хороша, і виконавці чудові, і напрямок вказаний вірний!!!", "Мороз по шкірі", - пишуть у коментарях.

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