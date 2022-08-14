Так, в Инстаграм- странице народного артиста Украины Александра Пономарева появилось интересное видео, которое не оставило никого равнодушным.

После того, как певцы выпустили патриотическую песню "Украина победит", они теперь часто выступают вместе. Но в этот раз к артистам присоединилась известная украинская певица и участница шоу «Холостячка-2» Злата Огневич.

На видео показано, как на сцене Пономарев со своим коллегой Дзидзьо репетируют слова уже полюбившейся песни:«Горить-палає техника ворожа, рідна Україна переможе»

В финале композиции появилась Огневич, которая высоким голосом пропела известные слова.

Украинцы в восторге от увиденного.

"Ой. Ммм. Вау. Приятно видеть Вас Александре на репетиции Вашей. Вау Гарнющий прекрасный Наш Вы, Соловей. Держитесь там, оберегая себя. Положительного красивого дня и вечера ласкового Вам, Александр", "Роскошные голоса 🔥💪", "Конечка-супер!!!", "Крутые голоса 👏🔥🔥Украина победит‼️‼️‼️", "Круто получилось", "Молодцы!!! Наши ребята лучшие в мире", "Девушка хорошо завершила 😂", "Здесь звезды сошлись! И песня хорошая, и исполнители чудесные, и направление указано верное!!! 👏🏻👏🏻👏🏻❤", "Мороз по коже", - пишут в комментариях.

Напомним, Александр Пономарев обратился к украинским пехотинцам в их праздник, видео.

Как сообщала Politeka, Пономарев высмеял российское кафе, которое запретило вход для Зеленского и Байдена.

Также Politeka писала, что Пономарев показал, как сейчас выглядит его приемная дочь-блондинка: "Уже такая взрослая".