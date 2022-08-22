Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - відома українська співачка, яка відлетіла за кордон, вона активно виступає на підтримку громадян, відкрила свій фонд і часто висвітлює різні ситуації в Інстаграм. Також встигає Кароль вразити вбраннями на сцені, щоразу звертаючи увагу на патріотичні настрої.
Цього разу Кароль перед публікою артистка постала у розкішному образі. На ній була патріотична синьо-жовта сукня по фігурі, розшита стразами, зі шлейфом.
Чарівний аутфіт Тіна доповнила укладанням з локонами та макіяжем з акцентом на червоній помаді. Варто зазначити також, що вбрання було створено спеціально для Тіни, його пошив місцевий бренд BeeStylish.
«Тіна Король на Earth Festival. Uniejow» - сказано у підписі.
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У мережі реагують: «Щира українська посмішка... допомагає жити навіть у найсильніші часи; Зірочка натхнення 💙; Тіна Король ❤️🙏🌹Душа моєї душі…♾».
Нерідко вона показує, які образи вибирає для виступів та вражає незвичністю вбрання.
Тіна Кароль вирішила здивувати глядачів, вийшовши на сцену з живим пітоном під час однієї з найпопулярніших пісень. Багато користувачів помітили в цьому сценічному рішенні щось знайоме, адже з такою самою рептилією в руках у 2002 році виступала Брітні Спірс.
Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.