Популярна виконавиця Тіна Кароль у патріотичному вбранні показала силу своєї привабливості та підкорила українців.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - відома українська співачка, яка відлетіла за кордон, вона активно виступає на підтримку громадян, відкрила свій фонд і часто висвітлює різні ситуації в Інстаграм. Також встигає Кароль вразити вбраннями на сцені, щоразу звертаючи увагу на патріотичні настрої.

Цього разу Кароль перед публікою артистка постала у розкішному образі. На ній була патріотична синьо-жовта сукня по фігурі, розшита стразами, зі шлейфом.

Чарівний аутфіт Тіна доповнила укладанням з локонами та макіяжем з акцентом на червоній помаді. Варто зазначити також, що вбрання було створено спеціально для Тіни, його пошив місцевий бренд BeeStylish.

«Тіна Король на Earth Festival. Uniejow» - сказано у підписі.

У мережі реагують: «Щира українська посмішка... допомагає жити навіть у найсильніші часи; Зірочка натхнення 💙; Тіна Король ❤️🙏🌹Душа моєї душі…♾».

Нерідко вона показує, які образи вибирає для виступів та вражає незвичністю вбрання.

Тіна Кароль вирішила здивувати глядачів, вийшовши на сцену з живим пітоном під час однієї з найпопулярніших пісень. Багато користувачів помітили в цьому сценічному рішенні щось знайоме, адже з такою самою рептилією в руках у 2002 році виступала Брітні Спірс.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.