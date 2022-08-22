Популярная исполнительница Тина Кароль в патриотичном наряде показала силу своей привлекательности и покорила украинцев.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая улетела заграницу, она активно выступает в поддержку граждан, открыла свой фонд и часто освещает различные ситуации в Инстаграм. Также успевает Кароль впечатлить нарядами на сцене, каждый раз обращая внимание на патриотичные настрои.

В этот раз Кароль перед публикой артистка предстала в роскошном образе. На ней было патриотическое сине-желтое платье по фигуре, расшитое стразами, со шлейфом.

Очаровательный аутфит Тина дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на красной помаде. Стоит отметить также, что наряд был создан специально для Тины, его сшил местный бренд BeeStylish.

«Тина Король на Earth Festival. Uniejow» - сказано в подписи.

В сети реагируют: «Искренняя украинская улыбка... помогает жить даже в самые сильные времена💔; Звездочка вдохновения 💙; Тина Король ❤️🙏🌹Душа моей души…♾».

Нередко она показывает, какие образы выбирает для выступлений и впечатляет необычностью нарядов.

Тина Кароль решила удивить зрителей, выйдя на сцену с живым питоном во время одной из самых популярных своих песен. Многие пользователи заметили в этом сценическом решении нечто знакомое, ведь с точно такой же рептилией в руках в 2002 году выступала Бритни Спирс.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.