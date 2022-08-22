Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая улетела заграницу, она активно выступает в поддержку граждан, открыла свой фонд и часто освещает различные ситуации в Инстаграм. Также успевает Кароль впечатлить нарядами на сцене, каждый раз обращая внимание на патриотичные настрои.
В этот раз Кароль перед публикой артистка предстала в роскошном образе. На ней было патриотическое сине-желтое платье по фигуре, расшитое стразами, со шлейфом.
Очаровательный аутфит Тина дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на красной помаде. Стоит отметить также, что наряд был создан специально для Тины, его сшил местный бренд BeeStylish.
«Тина Король на Earth Festival. Uniejow» - сказано в подписи.
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В сети реагируют: «Искренняя украинская улыбка... помогает жить даже в самые сильные времена💔; Звездочка вдохновения 💙; Тина Король ❤️🙏🌹Душа моей души…♾».
Нередко она показывает, какие образы выбирает для выступлений и впечатляет необычностью нарядов.
Тина Кароль решила удивить зрителей, выйдя на сцену с живым питоном во время одной из самых популярных своих песен. Многие пользователи заметили в этом сценическом решении нечто знакомое, ведь с точно такой же рептилией в руках в 2002 году выступала Бритни Спирс.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.