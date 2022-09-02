Популярна українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка останніми місяцями натрапила на жорстку критику в соцмережах через мовне питання, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася милим чорно-білим фото та поділилася своїм спостереженням, а заразом і потролила своїх хейтерів.

На новій фотографії Маша зняла себе сама, схоже, вона лягла відпочити. Перед камерою зірка з'явилася в простому домашньому вбранні, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж і втомлений вигляд.

У підписі до публікації Єфросиніна тонко потролила своїх критиків, які останнім часом більше хейтіли її не за зовнішність, а за російську мову. "Боже, люди, радість то яка! Зайшла в коменти під передостанніми відео, і як шмаркануло в мене довоєнними відчуттями : «пєрєделана, вся в філєрах, косметолог-г*мно, стара-худа анарєксічка!»

Дякую вам, аж полегшало... ", - написала телеведуча.

У коментарях до фото користувачі відразу почали обговорювати нову публікацію Марії: "Не звертайте уваги! Заздрість", "Ви чудова!", "Ну якщо так кажуть, значить все супер", "Люди не змінюються", "Щоб всі такі "страшні" були", "Значить все нормально", "Маша, ви чарівні, завжди були і будете", "Крута відповідь! Маша, ви вогонь", "Неймовірної краси жінка", "Їй, то всі наші люди, яким вічно все буде не так. А Ви завжди чудова". "Ви красуня".

Нагадаємо, "Ціную кожен момент": Дорофєєва в одному відео показала, яким було її літо.

Як повідомляла Politeka, "Складний час": Каменських заінтригувала піснею, яку мала випустити на початку весни.

Також Politeka писала, що "Не заради піару": Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років, фото.