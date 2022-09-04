Як пише Politeka.net , Джамала - відома українська співачка, яка перемогла на "Євробаченні" з піснею 1944 року. Зірка також брала участь у шоу "Танці зі зірками", але перемогти там їй не вдалося. А після початку війни Джамала вирушила до Європи, де виступала з концертами та збирала гроші для України.

Тепер же Джамала наважилася піти на польські "Танці зі зірками", де її партнером став танцюрист Яцек Єшке. На першому ж ефірі пара здобула 37 балів, а вилетіла пара актора Лукаша Плошайського та Вікторії Омили. Тепер же Джамала готується до другого ефіру та заінтригувала українців новим танцем, поділившись сторі в Інстаграм.

"Танець для сильних", - написала Джамала та запропонувала вгадати, який саме.

"Ча-ча", - написала на другому сторісі співачка, даючи правильну відповідь.

Повідомлялося, що переможниця "Євробачення-2016" Джамала року заявила, що дуже сумує за синами, але зараз не може створити комфортних умов для хлопчиків, щоб вони були поруч.

"Не хочу скаржитися, адже люди в різних умовах. Але... ти в іншій країні, живеш не вдома. Не бачиш дітей, вони ще з моєю сестрою, я не можу їм поки що тут облаштувати побут та садок, якісь елементарні умови, щоб вони були зі мною, на це потрібен час. Я не бачила їх уже три тижні, дуже сумую. Дуже багато сумних моментів", - зізналася Джамала.

Напомним, Джамала сравнила участие в "Танцях з зірками" в Украине и Польше

А ще Politeka повідомляла, що Джамала після тріумфу на польських "Танцях із зірками" вразила одкровенням.

Також Politeka писала, що Джамала чесно зізналася, як тепер вона живе без синів.



