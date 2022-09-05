Популярна ведуча Леся Нікітюк розповіла про складні історії мешканців, які пережили окупацію та обстріли.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирушила на зйомки нового сезону тревел-шоу Le Маршрутка після того, як зрозуміла, що готова трохи відволіктися виключно від допомоги біженцям. Майже півроку артистка займалася лише роботою у притулку, допомагала постраждалим із розселенням, часто спілкувалася з дітьми та розповідала про роботу притулку для українців у її рідній області.

Наразі артистка їздить по зруйнованих містах та активно намагається висвітлити різні цікаві випадки українців, показує будинки та пам'ятки після обстрілів, а також встигає опублікувати фото в Інстаграм.

«Сільська церква 20 століття сьогодні виглядає так. Без коментарів» – написала спочатку Нікітюк.

«Надя Іванівна на 21 день окупації.

- Вони прийшли, приставили автомат і сказали... Тепер готуватимеш нам їсти.

– І ви готували?

– Ні, ходили голодними» – ділиться історією Леся.

Також вона розповіла про історію спілкування пані Ірини з окупантами, які самі зізналися: не уявляють, що було б, якби це їхні міста бомбили.

Поділилася Леся та історіями постраждалих мешканців Чернігова:

«Вибігала з підвалу, хата вже горіла… Вигоріло все. «Асвабадили» від усього майна… Допомогти родині можна переказом на карту. Найбільше шкода фотографій дітей та пам'яті померлого чоловіка. Єдине фото, яке від нього залишилося, на пам'ятнику» – розповідає одна із постраждалих.

Нагадаємо, що Нікітюк розповіла, де ховається під час повітряних тривог.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк розповіла про незвичайну посилку, яка прийшла їй із Іспанії.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк вразила вокалом матері, несподівані кадри.