Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Х-Фактор". Там учасниця виступила з піснею та судді не повірили, що це її голос, змусивши заспівати без музики. Цей фрагмент шоу розійшовся по всьому Інтернету та зібрав десятки мільйонів переглядів. А Аїда стала успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать десятки тисяч українців, яких зірка тішить своєю творчістю та особистими кадрами.

А цього разу Ніколайчук опублікувала скрін російського воєнкору, який розповів про московське свято.

"Сьогодні о 21:00 у Москві салют. Я так зрозумів, на честь успіхів ЗСУ під Харковом? Ви там очманіли чи що в корч?", - поскаржився він.

Аїду порадували панічні настрої росіян, які останні кілька днів залишають десятки населених пунктів і тікають з Харківської області.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук вразила зовнішністю напередодні виходу нової пісні .

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