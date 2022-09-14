Про це вона розповіла в інтерв'ю "Чат дівчат" для "Люкс ФМ ".
Наталка Денисенко розповіла, що її чоловік не ревнива людина, але одного разу ревнощі Андрія ледь не стали причиною їхнього розлучення.
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"Він якось приревнував мене на одній вечірці до колеги. Це був скандал, реально. Він сказав: "Та як ти взагалі з ним танцювала, хі-хі, ха-ха?". Коротше, був скандал, і я думала, що ми з ним розлучимося. Я плакала весь вечір, а вранці він такого типу нічого і не було, все нормально", - згадала актриса Наталка Денисенко .
Як зізналася Наталка Денисенко, вона чоловіка ревнувала від початку їхніх стосунків. Причиною були інтимні сцени, де він знімався.
"На початку дуже ревнувала, хоча я знаю як відбуваються всі ці сцени, поцілунки. Нема чого переживати. І я розумію, що ревнощі були не через професію, а через мої внутрішні штуки, які мені треба було опрацювати. Я пропрацювала це з психологом. І так, я перестала його ревнувати", - заявила актриса.
Нагадаємо, що засмучена зірка "Кріпосної" Денисенко поскаржилася своїй кумі Мішиній на неприємності.
Як повідомляла Politeka, Денисенко зізналася, що допомагає вгамувати негативні емоції поки чоловік служить.
Також Politeka писала, що Денисенко розкрила свій заробіток блогера, ексклюзивні дані.