Как призналась актриса Наталка Денисенко, она мужа ревновала с самого начала их отношений.

Популярная украинская актриса и звезда сериала "Кріпосна" Наталка Денисенко призналась, что имела некоторые проблемы с мужем. Это едва не привело к разводу с ее мужем актером Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ.

Об этом она рассказала в интервью "Чат дівчат" для "Люкс ФМ".

Наталка Денисенко рассказала, что ее муж не ревнивый человек, но однажды ревность Андрея, едва не стала причиной их развода.

"Он как-то приревновал меня на одной вечеринке к коллеге. Это был скандал, реально. Он сказал: "Да как ты вообще с ним танцевала, хи-хи, ха-ха?". Короче, был скандал, и я думала, что мы с ним расстанемся. Я рыдала весь вечер, а утром он такой типа ничего и не было, все нормально", - вспомнила актриса Наталка Денисенко.

Как призналась Наталка Денисенко, она мужа ревновала с самого начала их отношений. Причиной были интимные сцены, в которых он снимался.

"В начале очень ревновала, хотя я знаю как происходят все эти сцены, поцелуи. Нечего переживать. И я понимаю, что ревность была не из-за профессии, а из-за моих внутренних штук, которые мне надо было проработать. Я проработала это с психологом. И да, я перестала его ревновать", - заявила актриса.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.