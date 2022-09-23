Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі, розповідає про своє життя та ділиться зауваженнями. Також Ганна розповідає про те, що відбувається у її житті та відповідає на цікаві питання.

Ганна також вирішила відповісти, що дійсно любить зиму і в цей період балується активним відпочинком з близькими, супроводжуючи відповідь яскравим кадром. Також артистка відповіла на запитання про харчування: чи вона стримується, коли навколо багато шкідливих смаколиків, а треба бути у формі:

«Тяжко, але я стримую себе!» – зауважує Саліванчук. Щодо родини, Ганна розповіла, що вони завжди поряд, але світитися на фото зараз не планують.

Розповіла Ганна і про життя у селі: «Часто! І картоплю садила, збирала. І козу, і корову доїла!».

Також артистка привернула увагу милими ранковими кадрами із дітьми.

«Сьогодні ранок у мене починається не зі спорту. Так, було чотири дні поспіль зі спортом. А ось Микита на тлі шумить. На цей раз інакше ранок починається. Спорт знову з ранку – це вже трохи перебір був би, крепатура вже така, що я ледве ходжу. Сьогодні будуть тільки гарячі тренування мої і зараз з Нікітосом прибиратимемо!» - Розповіла Ганна під новими кадрами.

Зазначимо, Саліванчук раніше зізналася, що хоче скинути зайві кілограми і заради цього ходить не лише тренуватися, а ще й на «вогненний» масаж.

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