Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка перемогла на "Танцях зі зірками" і була першою "Холостячкою", зараз вона активно веде соціальні мережі та розповідає про себе. Також виконавиця любить ділитися своїми секретами щодо догляду за шкірою та волоссям.

«Голодання – практика, яка вважається природною та абсолютно безпечною для життєвих функцій організму, а повторювати таку практику можна щотижня. Тільки за добу без їжі можна не лише скинути кілька кілограмів, а й пригальмувати процес старіння організму.

Адже користь відмови від їжі людству була відома ще тисячі років тому. Аскези харчування присутні у багатьох культурах та у всіх світових релігіях. І окрім духовного впливу, всі вони, зокрема, спрямовані на оздоровлення організму», – поділилася своїми спостереженнями Ксенія.

Ми також писали, після заяв про мобілізацію, коли їхня "операція" нібито йде за планом, у багатьох були питання, а наші зірки з гумором відповіли на те, що відбувається.

«Ой, а що сталося? Начебто спеціалізована операція ... а тут раптово мобілізація, щоб уникнути розколу країни. Ну, тепер вставайте з диванів і поповнюйте другу армію світу. Мабуть, не справляється імперія і божевільний дідусь. І якщо що – авіаквитки до безвізових країн закінчилися» - посміялася Ксенія.

Нагадаємо, Мішина розповіла про свої правила нормального життя.

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