Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала, кого їй наразі не вистачає найбільше.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка після розставання з Володимиром Дантесом вже не раз показувала своє життя на публіку, продовжує хвалитися новими стосунками. На цей раз Дорофєєва показала, як сумує за новим коханим.

Скандал з приводу відносин Михайла Кацуріна та Дорофєєвої продовжує обговорюватися в мережі, адже це стало несподіванкою навіть для її колишнього чоловіка. Як виявилося, розлучилася співачка з артистом ще до війни, але розповіді про це набагато пізніше.

Фактично відразу після цього вона завела нові відносини, що чимало спантеличило її фанатів, адже сам Кацурін ледве встиг розлучитися з Дашею.

"А ще сумую за цим хлопцем" – пише Надя під новими кадрами, коментуючи нову подорож.

Також на своїй сторінці в Instagram вона розповіла, яка повість справила на неї сильне враження. Зокрема, співачка прочитала повість "Царівна" Ольги Кобилянської.

"Пристрасно любити життя і свою справу, любити. І головне не дати затоптати себе "грубій, тупій, бездушній силі". Бути "царственою" для самої себе в першу чергу", - зізналася Надя Дорофєєва, описуючи свої відчуття після прочитаного.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартиновську із закордону.