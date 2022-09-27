Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала, кого ей теперь не хватает больше всего.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая после расставания с Владимиром Дантесом уже не раз показывала свою жизнь на публику, продолжает хвастаться новыми отношениями. В этот раз Дорофеева показала, как скучает по новому возлюбленному.

Скандал по поводу отношений Миши Кацурина и Дорофеевой продолжает обсуждаться в сети, ведь это стало неожиданностью даже для ее бывшего мужа. Как оказалось, рассталась певица с артистом еще до войны, но рассказа об этом намного позже.

Фактически сразу после этого она завела новые отношения, что немало озадачило ее фанатов, ведь сам Кацурин едва успел развестись с Дашей.

"А еще сумую за этим парнем" - пишет Надя под новыми кадрами, комментируя новое путешествие.

Также на своей странице в Instagram она рассказала, какая повесть справила на нее сильное впечатление. В частности певица прочитала повесть "Царівна" Ольги Кобилянской.

"Страстно любить жизнь и свое дело, любить. И главное не дать затоптать себя "грубой, тупой, бездушной силе". Быть "царственной" для самой себя в первую очередь", - призналась Надя Дорофеева, описывая свои ощущения после прочитанного.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.