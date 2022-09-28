Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка перемогла на "Танцях з зірками". А кілька років тому зірка вирішила спробувати знайти своє кохання на проекті "Холостячка", але побудувати відносини з переможцем проекту Олександро Еллертом зірці не вдалося. Не забуває Ксенія і про Інстаграми, де ділиться всім цікавим. А цього разу Ксенія показала свої подряпані колеса та розповіла, що сталося.

"Може хтось подряпав на парковці та поїхав?", - запитав фанат у сторіс.

"Я класно паркуюся, просто іноді мені не щастить", - написала у відповідь Мішина.

"Немає друзі, це виходить так, що мені вже в 351-й раз за цей рік потрібно оновлювати колеса, тому що я їх сама дряпаю. Обіцяю щоразу я буду дуже-дуже акуратно паркуватися, хоча класно паркуюся. Чесно хлопці, я класно паркуюсь. Але... ну що ж...", - сказала Ксенія.

"Мені це дуже знайоме, теж саме, іноді просто нервів не вистачає ...", - написала у відповідь фанатка.

"Таким факторам я вже давно не даю впливати на свій внутрішній стан", - відповіла Мішина.

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