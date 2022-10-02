Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде "Холостяка" та "Холостячку". Зірка має дружину Христину, яка народила йому трьох синів, але пара на цьому навіть не думає зупинятися. Христина, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Решетник показала, як провела час у Одесі.

"Одеса, спогади", – написала зірка під публікацією.

"Люблю вас та Одесу", "Боже, яка гарна", "Це зараз така погода в Одесі?".

До цього Решетник опублікувала фото, де позувала на підземному паркуванні.

"Те, що відбувається зараз у країні, ці останні події, щоденні вбивства сотень українців, сльози, крик душі - все це не вкладається в голові, як у тумані все це.

Це не країна-терорист. Це гірше. Вони систематично та щодня знищують землю, людей, все, що пов'язано з Україною. Ми боремося, ми сильні! Але питання, скільки ще має загинути дітей?" - написала Решетник.

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