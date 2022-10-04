Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка встигла відзначитися на багатьох проектах і запам'яталася фанатам у ролі першої "Холостячки". Наразі артистка почала активніше спілкуватися з фанатами та ділиться особистою інформацією про розвиток в Інстаграм.
Як відомо, вже не перший тиждень Ксенія розповідає про свою духовну практику, медитації та заняття йогою, артистка виступає за особистий розвиток, тому нещодавно запропонувала шанувальникам долучитися до корисних занять.
Нещодавно на сторінці в Інстаграм вона повідомила хорошу новину, що відкрила онлайн ретріт, до якого може приєднатися кожен.
«У нас круте ком'юніті, усі діляться енергією. Для мене дуже важливо робити в житті такі речі, які будуть приносити людям велику користь і даватиму велику цінність, саме це мій драйвер у житті» - висловилася Ксенія.
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«Мені здається, що я сьогодні найщасливіша людина, бо побачив скільки людей одразу відчули початок нового прекрасного шляху :) Це справді чудова можливість почати трансформацію свого стану, стати на шлях духовного зростання, почати дивитися на своє життя під іншим кутом. Медитація та додаткові інструкції вже на каналі», - написала Ксенія Мішина.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина зізналася, чи підтримує стосунки з батьками в окупованому Криму.
Як повідомляла Politeka, Мішина, згадавши старі образи, видала все, що думає про "Дизель шоу".
Нагадаємо, Мішина заговорила про заробітки та зізналася, чи вистачає їй зараз грошей на життя: "Квартиру, машину купи"