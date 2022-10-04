Популярна українська телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька поділилася на своїй сторінці в Instagram кумедними кадрами з головним героєм прямого ефіру. У вівторок, 4 жовтня, милий цуцик на ім'я "Пуговка" зробив день для мільйонів українців своїм казусом на столі у ведучих.

Нагадаємо, на ефір до студії "1+1" прийшла гостя, яка принесла з собою милого песика. Поки ведучі розмовляли з жінкою та тіскали тварину, "Пуговка" вирішила сходити в туалет прямо на столі. Треба сказати, що ведучі дуже здивувалися такому казусу, але водночас це було дуже весело.

Соломія вирішила влаштувати фотосесію із цуценям, вона виклала знімки з "Пуговкою", яку тримає на руках сама, а потім і разом із колегами-ведучими. Власне, і те саме відео із казусом собаки телезірка теж показала.

У підписі до публікації Вітвіцька прокоментувала цю ситуацію: "Про казуси в прямому ефірі. У нас дуже всі люблять запрошувати цуценят в студію. Але ж пухнастими теж хвилюються і тому трапляється різне. Зокрема, переселенка з Ірпеня "Пуговка" спочатку усіх зворушила, а потім ще й розсмішила. До речі, малеча шукає родину, її сестрички та братики теж. Ну а контактний номер телефону і здивоване обличчя моєї колеги @nataliostrovska є на славнозвісному відео в галереї".

Користувачі відразу почали коментувати посаду ведучої: "Це було феєрично", "Це до грошей", "До багатства і перемоги", "Подаруночок", "Мила, вона перехвилювалася", "Це хороший знак", "Все добре, це до грошам", "Добре наклала, як доросла".

Нагадаємо, "Цього не може бути": дружина Бабкіна розповіла про незвичайну зустріч на Октоберфесті.

Як повідомляла Politeka, "Ми не опускаємо рук": Зарицька з KAZKA в пухнастому вбранні поділилася планами на зиму.

Також Politeka писала, що "Нам своє робити": Осадча звернулася до українців на тлі заяв Ілона Маска.