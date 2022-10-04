Як пише Politeka.net , Джамала – відома українська співачка. Зірка перемагала на "Євробаченні", а нещодавно наважилася взяти участь у польських "Танцях із зірками". Декілька ефірів у Джамали йшли справи добре, але після останнього танцю співачка залишила ефір. Як виявилось, артистка не змогла повноцінно розкрити свій потенціал через хворобу, повідомив "ЖВЛ" на своїй сторінці в Інстаграм.
"Джамала у шостому ефірі польських «Танців із зірками» отримала найменшу кількість балів і за результатами дуелі залишила проект.
Румба видалася для Джамали непростим танцем, а також співачка поділилася, що перед ефіром захворіла.
І Джа наша гордість.
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Пишаємося", - написано в публікації.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Джамала найкраща. Браво", "Але вона молодець, ми пишаємося нею", "Слабка вона для танців, співає вона краще)", "Як шкода", "Але вона пройшла великий шлях. Пишаємося Джамалою", "Як називається пісня , під яку вони танцювали?)".
Нагадаємо, Джамала після вильоту з польських "Танців із зірками" звернулася з важливим закликом
Також Politeka писала, що Джамала після грандіозного успіху зненацька залишила польські "Танці із зірками"
А ще Politeka повідомляла, що Джамала показала, як готується до нового ефіру "Танців зі зірками" з польським партнером.