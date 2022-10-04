Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица. Звезда побеждала на "Евровидении", а недавно решилась принять участие в польских "Танцях з зірками". Несколько эфиров у Джамалы шли дела хорошо, но после последнего танца певица покинула эфир. Как оказалось, артистка не смогла полноценно раскрыть свой потенциал из-за болезни, сообщил "ЖВЛ" на своей страничке в Инстаграм.

"Джамала в шестом эфире польских «Танцев со звездами» получила наименьшее количество баллов и по результатам дуэли покинула проект.

Румба выдалась для Джамалы непростым танцем, а также певица поделилась, что перед эфиром заболела.

И Джа наша гордость.

Гордимся", - написано в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Джамала самая лучшая. Браво", "Но она молодец, мы гордимся ею", "Слабая она для танцев, поет она лучше)", "Как жаль", "Но она прошла большой путь. Гордимся Джамалой", "Как называется песня, под которую они танцевали?)".

Напомним, Джамала после вылета из польских "Танцев со звездами" обратилась с важным призывом

Также Politeka писала, что Джамала после грандиозного успеха неожиданно покинула польские "Танцы со звездами"

А еще Politeka сообщала, что Джамала показала, как готовится к новому эфиру "Танців з зірками" с польским партнером



