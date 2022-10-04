Как сообщает Politeka.net, в шестом эфире польских "Танцев со звездами" украинская певица Джамала покинула шоу. Ее выступление судьи оценили всего 30 баллами. На своей странице в Instagram артистка показала людей, которым благодарна за поддержку, а также обратилась к своим поклонникам.

"Я расстроена сейчас, конечно. Потому что мы делали эту важную миссию для украинских детей из Polsat Foundation. Но я вас призываю - не переставайте говорить, поддерживать и помогать нашей стране! Спасибо каждому", - сказала певица Джамала о прекращении участия в шоу.

Также она отметила, что их пару поддерживали многие поляки, которые работали над проектом: от музыкантов до стилистов. Артистка отметила, что всегда чувствовала их невероятную поддержку и очень благодарна им за все.

"Дорогие наши, фаны. Мы очень благодарны вам за вашу поддержку. Без вас мы бы не смогли выступать, вы нас вдохновляли и заставляли быть лучше с каждым выступлением... А самое главное не оставляйте Polsat Foundation, который собирает деньги для украинских детей. Мы ушли, но дело осталось", - обратилась Джамала к украинцам и полякам, которые поддерживали их танцевальный дуэт.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".