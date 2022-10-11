На своїй сторінці в Instagram ведучий повідомив, що прямий ефір програми "Сніданок з 1+1" 11 жовтня зірвався. Юрій показав фото зі своїми колегами по проекту Нелею Шовкопляс та Єгором Гордєєвим.
Зокрема в цьому ефірі Горбунов з колегами розповідали, як українські міста оговтуються після масованих обстрілів з боку окупантів, а також ексклюзивні кадри з чоловіком, який був на столичному “Скляному мосту” під час ракетного удару.
"Ефір сьогодні був коротким через повітряну тривогу!!Завтра знову буде ранок і «Сніданок»!! Обов‘язково переможемо!!", — наголосив ведучий.
Українці в коментарях підтримали Юрія: "Слава нашим ППО", "Обов'язково переможемо!", "Все буде добре 🙏💙💛".
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Раніше Горбунов повідомив, що на телеекрани нарешті вийшов 6 епізод шоу «Голосу країни».
"Це той епізод, який мав вийти 27 лютого! Він не вийшов! Почалась війна! Але -ми в ефірі!! Попри все!!Ворогу не вдалося здолати українців! Зламати наш стержень і дух! Війна ще триває,але ми точно знаємо-Україна переможе!! А Голос і наша українська пісня-це нектар для спраглих душ!! Це підтримка і патріотизм!!", — написав ведучий.
Нагадаємо, Юрій Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.
Як повідомляла Politeka, росіяни вкрали в українців культову фразу, Горбунов показав доказ.
Також Politeka писала, що Горбунов у всій красі показав тупість мобілізованих російських вояк.