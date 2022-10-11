Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну активно гастролюють різними країнами, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.
Цього разу на свої сторінці в Instagram Скрипка показав відео зі скрипалькою Катею зі Слов'янська, яка своєю грою підтримувала моральний дух містян. На опублікованих кадрах дівчина грає на скрипці мелодію до пісні "Воплі Відоплясова" "Весна". Напередодні вона загинула в результаті чергового обстрілу з боку російських окупантів.
"Дівчинка Катя загинула внаслідок ворожого обстрілу в місті Слов‘янськ…Просто залишимо це відео тут", — плвідомив Скрипка.
Українці в коментарях висловлюють співчуття рідним та близьким загиблої: "Жах який… Царство небесне 🕯", "Як шкода! 😭", "Вічна пам'ять такій світлій дівчинці", "Шакали вбивають найкращих руками найгірших 🥺", дуже боляче від таких новин", "сил та терпіння близьким 🙏😭", "Вічна пам‘ять !!! На орків чекає страшна розплата за кожну невинну душу", "Талановита дівчина, дуже шкода (😢", "Іноді здається, що немає кінця цьому всьому горю, ми чекаємо, чекаємо, але все це пекло не закінчується".
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