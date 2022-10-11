Акторка Наталка Денисенко є зіркою багатьох українських серіалів. Якби вона хотіла, то вже давно могла зніматися за кордоном, але залишається в Україні. Наразі прагне допомагати ЗСУ наблизити перемогу. В інтерв'ю для каналу "24 Канали" вона розповіла, чому не прагне працювати за кордоном хоч і пропозиції були.

Наталка Денисенко наголосила, якби мала велике бажання, то вже давно знімалася б у якомусь польському серіалі. Її колеги, котрі прагнуть продовжувати працювати, так і роблять. Але в Наталки зараз є інші пріоритети. Вона хоче бути в Україні, допомагати. Можливо, після перемоги розглядатимуться варіанти роботи за кордоном.

"Єдина перешкода – мова. Але, з моїм досвідом, думаю, що могла б з цим впоратися. Але поки що подібних планів немає. Хочу зніматися в українському кіно та серіалах", – наголосила Наталка Денисенко .

Акторка також анонсувала, що незабаром розпочнуть зйомки нового українського серіалу, в якому вона відіграє роль. Наталка вірить, що кінематограф зможе повернутися до життя навіть у таких нових для українців реалій.

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