Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Маша Єфросиніна на тлі ракетних ударів по території України емоційно звернулася до росіян, які радіють атаці. Пост зі зверненням до росіян вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що вкрай здивована, що росіяни радіють смерті людей у ​​сусідній країні. Згадала вона і про свою сестру з Криму, яка також раділа вбивству мирних українців.

За її словами, жителі України були щасливі вибухам на Кримському мосту тому, що через нього поставлялася військова техніка, що руйнує міста і вбиває людей. При цьому міст – просто купа каменю, яку підірвали. Але ні, росіяни вважають, що вбивство мирних українців – це помста за купу каменю.

"Чи знаєте ви в чому між нами різниця, громадяни країни, що найбільше обісралась у світі? Ви - скиглики, ви постійно скиглите, що "уряд у вас не такий, але ви нічого не можете зробити, ви ж маленькі люди, бідні". Жерте один одного і висираєте свою злість на інші народи, а ми самі обираємо, як жити і уряд свій самі обираємо, ми обираємо самі захищати свої землі, ми обираємо, як будувати своє майбутнє, ми дивимося в очі труднощам і не ноєм, а беремося за руки і об'єднуємося - вісім місяців вже стоїмо за свою країну", - заявила Маша Єфросиніна.

Пригадала вона також, що українці за кілька днів збирають мільйони гривень на зброю, яка допоможе ЗСУ, та що там зброю – навіть на цілий супутник гроші скинули.

"Злорадність - доля слабких, громадяни росіяни! А нас ви тільки більше розлютили! І в рази сильніше згуртували проти вашої прогнилої наскрізь федерації нелюдів...", - доповнила телеведуча.



Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

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