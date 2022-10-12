Українська актриса Наталія Денисенко, чоловік якої змінив професію актора і нині служить у лавах ЗСУ, за час більш ніж 10-річної кар'єри стала зіркою багатьох серіалів. При цьому вона неодноразово знімалася на знімальних майданчиках з російськими акторами.



В інтерв'ю для "24 каналу" артистка згадала про зйомки з російськими акторами та роботу в росії.

Незважаючи на анексію Криму та події на Донбасі у 2014 році було багато зйомок українського виробництва, але на них запрошували російських акторів. Але тоді Наталя давала зрозуміти росіянам, що вони у чужій країні.

"Я була господаркою на знімальному майданчику, бо це моя країна, я всіх знала, а вони приїхали в гості. Вони в нашому продакшині і це ми платили їм гроші, вони були найманими робітниками. Якщо бачила якесь зневажливе ставлення, то завжди ставила на місце. Я не підбирала слова. Намагалася так поводитися з росіянами, щоб вони теж не думали, що якісь "метри"", - підкреслила Наталія Денисенко.

Наталці Денисенко, як і багатьом українським зіркам, пропонували зніматися у країні-агресорці, але вона відмовилася.

"Тут у мене була і робота, і головні ролі, і сім'я, і ​​дитина. У мене не було причин їхати туди. Деяких акторів я розумію, бо вони тут нікому не потрібні. А там з'являлася перспектива, вони їхали до росії як працівники. У мене була інша ситуація", – наголосила Наталка.

Нагадаємо, що засмучена зірка "Кріпосної" Денисенко поскаржилася своїй кумі Мішиній на неприємності.

Як повідомляла Politeka, Денисенко зізналася, що допомагає вгамувати негативні емоції поки чоловік служить.

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