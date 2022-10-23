Зірки "Жіночого кварталу" зізналася, як зараз проходять її типові будні.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зараз дівчина займається танцями, приділяє більше часу собі і ділиться яскравими кадрами в мережі.

Цього разу Катерина поділилася знімком, зробленим поза сценою без зайвого пафосу та пихатих образів. У коментарі причому артистка зауважила, що їй уже не добре від такої кількості повітряних тривог.

«Ось така вже голова від цих сирен 📢🙈 Бережіть себе, і не нехтуйте повітряними тривогами 🙏🏻❤️ обіймаю вас!

У мережі підтримують:

«І ти обов'язково бережи себе 😊; Wooow nice; Сильно обіймаю тебе та тих, хто з тобою ❤; Погляд як у кота зі Шреком) 😍; Коли побачила новину про підрив кримського мосту 😉; Красива».

Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

Також Нікітіна поділилася кадрами, як танцювала з Еліною та Крістіною, знявши все на відео.

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