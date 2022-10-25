Українська актриса Галина Безрук, яка зіграла одну з головних ролей у комедійному серіалі "Будиночок на щастя" та "Останній москаль", пояснила свою мовчанку про війну в Україні. Вона вирішила виправдати свою боягузливість в одному з інтерв'ю заявою, що "обирає сім'ю замість рідної країни".

Довгий час вона мовчала про війну, чим викликала хвилю хейта на свою адресу. Шанувальники зірки неодноразово просили її розповісти правду про звірства окупантів в Україні, але Галина Безрук наполегливо мовчала. Зараз вона живе на росії і навіть одружена з російським актором Артемом Алексєєвим.

"Ті прокльони, які шлють, я їх навіть не читаю. У мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, що склалася. Якщо трохи поворушити мізками, абсолютно зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є [у Росії]. Хто мій чоловік, хто моя дитина - якої вони національності. Я обираю сім'ю. Я не обираю батьківщину, я обираю сім'ю. Найближчих мені людей - себе і сім'ю", - сказала Галина Безрук.



Крім того, ще до своєї публічної заяви з приводу війни у ​​рідній країні Галина писала у листуванні з українською актрисою та зіркою серіалу "Кріпосна" Наталією Денисенко, що не може нічого сказати, оскільки в такому разі їй загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

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