Євген Кот піде на фронт, якщо отримає повістку, але розуміє, що не всі чоловіки готові воювати.

Відомий хореограф, танцюрист та суддя шоу "Україна має талант" Євген Кот в інтерв'ю Rostyslove Production відповів, чи засуджує він Влада Яму, який виїхав з України ще в перші дні війни і поки не повернувся. Хореограф здивовано відреагував на вчинок колеги і вказав на дивину з його виїздом за кордон.

Євген Кот піде на фронт, якщо отримає повістку, але розуміє, що не всі чоловіки готові воювати. На його думку, Влад Яма саме такий. Однак рішення колеги бігти в США бентежить його менше, ніж сам факт перетину кордону під час дії воєнного стану.

"Я не можу засудити його рішення. Це його життя, і він ухвалює рішення, які хоче. Хто хоче виїхати за кордон, хто хоче воювати, хто хоче ухилятися, хто взагалі хоче стати колаборантом. Це вибір кожного. Для мене питання, як люди покинули країну? А як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5:30 ранку у нас було введено військове становище. Це не моя справа, я цим займатися не буду, просто питання зависло в повітрі", – емоційно заявив танцівник.

Водночас він розповів, хто з колег його приємно здивував, і ким зараз він захоплюється.

"Я знаю Дмитра Дікусара. Я не очікував, що він одразу піде до ЗСУ. Ним я захоплююся і дуже сильно заважав", - додав Євген Кіт .

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