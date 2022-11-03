На своїй сторінці в Instagram підприємець розмістив ефектне відео, в якому показав своє перевтілення, змінивши домашнє піжамне вбрання та стильний образ для зйомок.

"Для мене це були одні з найскладніших зйомок. Одночасно у моєму житті за проєктом і на ньому відбувалися досить напружені події. Якоїсь миті я навіть мало не зірвав зйомки! Це було на межі якоїсь трагедії😵‍💫 По СТБ цього не покажуть, але тут я вам розповім про все після випуску", — пише Топольський.

Алекс також додав, що як би там не було, зараз він розумію, що саме спілкування з дівчатами і допомогло йому впоратися з усім.

"А ще в цьому епізоді на нас чекає довгоочікувана зустріч із дуже дорогими мені людьми. Тож чекайте потім багато історій з мого минулого 😅 І в тому числі ви отримаєте відповідь на питання, яке хвилює всіх ще з вечірки… Чи здогадуєтеся про що я?", — заінтригував герой "Холостяка".

Шанувальниці в коментарях підтримали Топольського: "Який же красень 😍", "Досить цікаві та різнобічні дівчата, бажаю знайти ту саму❤️", "Про того маленького, красивого хлопчика з відеозвернення для Олі!😇".

Нагадаємо, стали відомі найцікавіші факти з життя нового холостяка Олександра Топольського.

Також повідомлялося, що замість Топольського новим холостяком міг стати відомий український блогер та телеведучий.

Крім того, Politeka.net писала, що дружина ведучого шоу "Холостяк" за кордоном похвалилася новим образом.